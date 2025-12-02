Ministro Felipe Chapman ordena investigar transferencias extraordinarias del MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman , respondió este lunes a la denuncia presentada por el exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, sobre presuntas transferencias extraordinarias millonarias otorgadas por el MEF a varios municipios del país.

Chapman explicó que, tras conocer la inquietud publicada en X por la diputada Janine Prado, se comunicó de inmediato con ella y aseguró que su despacho revisará detalladamente el uso de estos fondos.

“El Ministerio de Economía y Finanzas no entra en el detalle mínimo del uso de estos fondos, pero mi compromiso como ministro es analizar e investigar el uso de todos esos recursos. De encontrarse algo indebido, se tomarán acciones al respecto”, afirmó Chapman. “El Ministerio de Economía y Finanzas no entra en el detalle mínimo del uso de estos fondos, pero mi compromiso como ministro es analizar e investigar el uso de todos esos recursos. De encontrarse algo indebido, se tomarán acciones al respecto”, afirmó Chapman.

MEF revisará criterios utilizados para las transferencias

El ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, respondió a la denuncia que realizó el exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, sobre transferencias extraordinarias de miles de dólares a varios municipios.



El ministro añadió que actualmente evalúan los criterios empleados para decidir las transferencias extraordinarias, y reconoció que la metodología no está regulada por ley.

“Lo hacemos en función de indicadores socioeconómicos: distribución del ingreso, niveles de pobreza y niveles de empleo en cada región. Eso no está normado por ley; quizá esta es una oportunidad para empezar a normarlo”, señaló.

Municipio de San Carlos recibió más de medio millón de dólares, según la denuncia

La denuncia presentada por Vásquez señala que solo el municipio de San Carlos habría recibido en el último año más de medio millón de dólares directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que abrió el debate público sobre la transparencia y los criterios de asignación de estos recursos.

Chapman reiteró que su gestión actuará con transparencia y que, de comprobarse irregularidades en la utilización de los fondos, se procederá conforme a la ley.