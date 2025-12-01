Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 14:58

Juan Diego Vásquez alerta sobre presuntas irregularidades en fondos del MEF enviados a municipios

Juan Diego Vásquez solicitó al ministro de Economía y Finanzas (MEF) una aclaración sobre estos depósitos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 1 de diciembre, el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, denunció en la edición matutina de Telemetro Reporta la presunta transferencia de miles de dólares a varios municipios a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Tenemos la información de que hay algunos consejos municipales que reciben fondos del gobierno central y no aprueban los créditos y no los publican en gaceta, y aún así empiezan a mover el recurso para poder pasar por debajo del radar", dijo el exdiputado.

Según las últimas resoluciones, estos son los municipios que han recibido fondos:

  • Aguadulce, provincia de Coclé: cerca de medio millón de balboas.
  • Almirante, provincia de Bocas del Toro: B/. 150,000.00.
  • Antón, provincia de Coclé : B/. 150,000.00.
  • Calobre, provincia de Veraguas: B/. 100,00.00
  • La Chorrera, provincia de Panamá Oeste: B/. 310,000.00
  • Macaracas, provincia de Los Santos: B/. 160,000.00
  • Pedasí, provincia de Los Santos: B/. 750,000.00
  • San Carlos: cerca de medio millón de balboas
  • Tierras Altas: B/. 400,000.00
  • Tolé: B/. 150,000.00 de traslado y B/. 500,000.00 de presupuesto

Otros distritos que también recibieron recursos incluyen La Pintada, Olá y Parita.

Vásquez solicitó al ministro de Economía, Felipe Chapman, una aclaración sobre estos depósitos, los cuales podrían sumar alrededor de 4 millones de balboas. Algunos municipios habrían recibido hasta medio millón de balboas.

Asimismo, recordó que los acuerdos municipales, en casos ordinarios, extraordinarios o suplementarios, no tienen efectos jurídicos si no son publicados en la Gaceta Oficial.

