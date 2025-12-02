Juan Diego Vásquez pide al MEF publicar lista completa de transferencias: "Hay mucho que investigar"

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez , reaccionó a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien anunció que investigará el uso de las transferencias extraordinarias realizadas a varios municipios.

Vásquez afirmó que la respuesta del ministro confirma que existen temas que deben ser revisados a fondo y pidió que los resultados se informen al país lo antes posible.

Juan Diego Vásquez, pide transparencia inmediata

El exdiputado insistió en que, para generar confianza en la ciudadanía, el MEF debería publicar de inmediato la lista completa de transferencias realizadas durante el último año.

Vásquez reiteró que este tipo de información debe ser accesible al público para garantizar transparencia y fortalecer la fiscalización ciudadana.