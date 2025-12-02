Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 11:59

Juan Diego Vásquez pide al MEF publicar lista completa de transferencias: "Hay mucho que investigar"

Juan Diego Vásquez pide transparencia inmediata y publicar la lista completa de transferencias tras admitir el ministro Chapman que hay mucho por investigar.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien anunció que investigará el uso de las transferencias extraordinarias realizadas a varios municipios.

Vásquez afirmó que la respuesta del ministro confirma que existen temas que deben ser revisados a fondo y pidió que los resultados se informen al país lo antes posible.

Vásquez afirmó que la respuesta del ministro confirma que existen temas que deben ser revisados a fondo y pidió que los resultados se informen al país lo antes posible.

"El ministro acepta que hay mucho que investigar. Nuestras preocupaciones no son falsas. Espero que esas investigaciones se hagan rápido y se reporten al país", señaló.

Juan Diego Vásquez, pide transparencia inmediata

El exdiputado insistió en que, para generar confianza en la ciudadanía, el MEF debería publicar de inmediato la lista completa de transferencias realizadas durante el último año.

"Para generar confianza deberían publicar de inmediato la lista completa de transferencias", expresó Vásquez, quien previamente denunció que el municipio de San Carlos recibió más de medio millón de dólares en transferencias directas del MEF.

Vásquez reiteró que este tipo de información debe ser accesible al público para garantizar transparencia y fortalecer la fiscalización ciudadana.

