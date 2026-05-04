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Presidencia de Jorge Herrera en la Asamblea se quedó corta, afirma Juan Diego Vásquez

El presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, opinó que la gestión del diputado Jorge Herrera al frente de la Asamblea Nacional se ha quedado corta, y cuestinonó que no haya podido alinear a las bancadas para debatir proyecto importantes como el Reglamento Interno de la Asamblea. Por otro lado, señaló que existe una caída importante de la inversión extranjera directa en este gobierno, y se requiere una mayor empatía en la toma de decisiones.