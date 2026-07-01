Bancada Panameñista se abstendrá de votar por la Presidencia de la Asamblea

La bancada del Partido Panameñista se abstendrá de votar en la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027, confirmó este martes el diputado y actual presidente del Legislativo, Jorge Herrera .

El anuncio se produce horas antes de la votación en la que los diputados escogerán al nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.

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Jorge Herrera explica la decisión

Herrera señaló que la decisión fue adoptada por consenso dentro de la bancada panameñista, al considerar que las dos candidaturas que compiten por la presidencia representan bloques políticos con posiciones opuestas.

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"Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención, hay dos candidaturas de dos bloques extremos", reveló esta mañana el diputado Jorge @jherrerahd, refiriéndose a la votación para la elección del nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/yZML17vsp4 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

"Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención. Hay dos candidaturas de dos bloques extremos", manifestó Herrera. "Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención. Hay dos candidaturas de dos bloques extremos", manifestó Herrera.

El diputado añadió que el Partido Panameñista apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos dentro del Legislativo.

"Nosotros creemos siempre en el diálogo y, Dios primero, vamos a estar aquí buscando el consenso entre ambas partes, facilitar las cosas positivas", expresó.

Continúa la elección de la nueva Junta Directiva

El actual presidente de la @asambleapa, Jorge Herrera, anuncia que la bancada Panameñista se abstendrá en la votación para la elección de la nueva directiva del Legislativo: “hay dos candidaturas de dos bloques extremos, nosotros creemos siempre en el diálogo y Dios primero vamos… pic.twitter.com/rboNc6QWCr — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

La decisión de abstenerse podría influir en el resultado de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, donde compiten las candidaturas impulsadas por el bloque oficialista y por la alianza conformada por las bancadas de Vamos y MOCA.

La sesión se desarrolla durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, en la que los 71 diputados elegirán a la persona que presidirá la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027.