Minsa realizará feria masiva de carnet blanco y verde el 3 y 4 de diciembre en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se realizará una feria masiva para la emisión del carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, a partir de las 7:00 a.m.
Feria masiva del MINSA para carnet blanco y verde
Requisitos para el carnet blanco
- Costo: B/. 30.00
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas
Requisitos para el carnet verde
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)