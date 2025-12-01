Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 09:51

Minsa realizará feria masiva de carnet blanco y verde el 3 y 4 de diciembre en Panamá

La jornada de carnet blanco y verde tiene como objetivo atender a las personas interesadas en la venta de alimentos durante las actividades de fin de año.

Feria de carnet blanco y verde del MINSA.

Feria de carnet blanco y verde del MINSA.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se realizará una feria masiva para la emisión del carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, a partir de las 7:00 a.m.

La jornada tiene como objetivo facilitar la obtención de este documento a todas las personas interesadas en participar en la venta de alimentos durante las actividades de fin de año.

Feria masiva del MINSA para carnet blanco y verde

Requisitos para el carnet blanco

  • Costo: B/. 30.00
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas

Requisitos para el carnet verde

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994906700688888212&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago del Décimo Tercer Mes 2025 será este jueves 4 de diciembre, confirma el MEF

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Jubilados y pensionados: El viernes 5 de diciembre inicia el primer pago por la CSS

Recomendadas

Más Noticias