Minsa: Derrame de agroquímico en Colón deja 28 afectados; todos están fuera de peligro

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 28 personas afectadas por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, fueron atendidas en el sistema integrado de salud y se encuentran fuera de peligro.
Pacientes fueron atendidos y dados de alta
De acuerdo con el informe oficial:
- 14 pacientes son asegurados
- 14 pacientes no cuentan con seguro
La mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente recibieron el alta médica.
Solo un paciente fue dado de alta directamente desde una policlínica, sin necesidad de traslado hospitalario.
MINSA mantiene vigilancia por posibles complicaciones
El sistema integrado de salud mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.
Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir a un centro médico en caso de presentar síntomas como:
- Dificultad para respirar
- Mareos
- Irritación en ojos o piel
El Minsa aseguró que continuará dando seguimiento a este evento para garantizar la salud de la población afectada y evitar nuevas complicaciones.