Minsa: Derrame de agroquímico en Colón deja 28 afectados; todos están fuera de peligro

MINSA informó que los afectados por el derrame de agroquímico en Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 28 personas afectadas por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, fueron atendidas en el sistema integrado de salud y se encuentran fuera de peligro.

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Pacientes fueron atendidos y dados de alta

De acuerdo con el informe oficial:

14 pacientes son asegurados

14 pacientes no cuentan con seguro

La mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente recibieron el alta médica.

Solo un paciente fue dado de alta directamente desde una policlínica, sin necesidad de traslado hospitalario.

MINSA mantiene vigilancia por posibles complicaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048199240623530095?s=20&partner=&hide_thread=false Unas 28 personas afectadas por un derrame de agroquímico en Salamanca, en la provincia de Colón, han recibido atención médica y "se encuentran fuera de peligro", informó este sábado el @MINSAPma.



“A excepción de un paciente que recibió egreso directo desde la policlínica, la… pic.twitter.com/acAdpA5yhz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

El sistema integrado de salud mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir a un centro médico en caso de presentar síntomas como:

Dificultad para respirar

Mareos

Irritación en ojos o piel

El Minsa aseguró que continuará dando seguimiento a este evento para garantizar la salud de la población afectada y evitar nuevas complicaciones.