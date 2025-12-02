Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 16:49

PASE-U: lista de comunidades de pago para el 3 y 4 de diciembre

El IFARHU indicó los centros de pago de la beca PASE-U programados para el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

Pago de la beca PASE-U.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

Pagos del PASE-U en la comarca Ngäbe Buglé

Miércoles 3 de diciembre

Besikó

  • Boca de Balsa
  • Camarón Arriba
  • Cerro Banco
  • Mannoní
  • Soloy
  • Plan de Chorcha

Mironó

  • Hato Corotú

Jueves 4 de diciembre

Mironó

  • Llano Culantro
  • Hato Pilón
  • Hato Juli
  • Quebrada Loro
  • Salto Dupi
  • Hato Corotú

Nole Duima

  • Cerro Iglesia
  • Lajero Arriba
  • Jadeberi
  • Susama

Müna

  • Maraca

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
En esta nota:
