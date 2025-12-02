Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 09:18

Transporte gratis de Parque Lefevre a estación 12 de Octubre: conoce los horarios

Habilitan bus para transporte gratuito entre Parque Lefevre y la estación 12 de Octubre. El plan piloto opera a las 6:00 a.m. y 11:30 a.m.

Transporte gratis de Parque Lefevre

Transporte gratis de Parque Lefevre

parque.lefevre
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ante la falta de rutas que conecten directamente los barrios de Parque Lefevre con la estación 12 de Octubre —antigua ruta 3—, autoridades locales anunciaron el inicio de un plan piloto de transporte gratuito para los residentes del corregimiento. El servicio será ofrecido temporalmente mientras MiBus habilita la ruta oficial solicitada por los usuarios.

El bus gratuito operará únicamente en dos horarios establecidos:

  • 6:00 a.m.
  • 11:30 a.m.

Habilitan transporte gratuito de Parque Lefevre hacia la estación 12 de Octubre

Embed - Rody Rodríguez on Instagram: "Iniciamos nosotros, mientras llega la Ruta por parte de MiBus Esta ruta ha sido solicitada por la falta de transporte desde nuestros barrios hacia la 12 de octubre (antigua ruta 3). Este plan piloto es un Bus gratuito que brindará servicio solamente en dos momentos del día: 6:00 am y 11:30 am El próximo año esperamos contar con el apoyo de Mi Bus para implementar esta ruta. ¿Te ayuda esta ruta?"
View this post on Instagram

Este transporte busca facilitar la movilidad de estudiantes, trabajadores y adultos mayores que diariamente enfrentan dificultades para llegar al corredor de transporte masivo debido a la ausencia de una ruta directa.

Las autoridades locales informaron que esperan, para el próximo año, contar con el apoyo de MiBus para formalizar e implementar esta ruta de manera permanente, cubriendo así una necesidad comunitaria que ha sido reiterada durante meses.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sin acuerdo en Taboga por el precio del pasaje marítimo

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Jorge Herrera: "El partido necesitaba despertarse" tras ganar la presidencia del Partido Panameñista

Recomendadas

Más Noticias