Transporte gratis de Parque Lefevre a estación 12 de Octubre: conoce los horarios

Ante la falta de rutas que conecten directamente los barrios de Parque Lefevre con la estación 12 de Octubre —antigua ruta 3—, autoridades locales anunciaron el inicio de un plan piloto de transporte gratuito para los residentes del corregimiento. El servicio será ofrecido temporalmente mientras MiBus habilita la ruta oficial solicitada por los usuarios.
El bus gratuito operará únicamente en dos horarios establecidos:
- 6:00 a.m.
- 11:30 a.m.
Habilitan transporte gratuito de Parque Lefevre hacia la estación 12 de Octubre
Este transporte busca facilitar la movilidad de estudiantes, trabajadores y adultos mayores que diariamente enfrentan dificultades para llegar al corredor de transporte masivo debido a la ausencia de una ruta directa.
Las autoridades locales informaron que esperan, para el próximo año, contar con el apoyo de MiBus para formalizar e implementar esta ruta de manera permanente, cubriendo así una necesidad comunitaria que ha sido reiterada durante meses.