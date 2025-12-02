Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 08:37

ATTT remueve 16 autos y aplica 22 sanciones en Punta Pacífica

ATTT removió 16 vehículos y aplicó 22 sanciones en un operativo “Mal Parqueados” en Punta Pacífica para mejorar movilidad y seguridad vial en diciembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 16 vehículos removidos y 22 sanciones aplicadas fue el resultado del operativo “Mal Parqueados”, desarrollado este martes en el sector de Punta Pacífica por inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El operativo forma parte de las acciones intensificadas para recuperar el orden vial, mejorar la movilidad y garantizar calles más seguras durante el mes de diciembre, periodo que registra un aumento significativo en el flujo vehicular debido a compras, actividades laborales y festividades.

Además de los inspectores de tránsito, en la jornada participó personal del Departamento de Revisado, patios, grúas y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), reforzando las labores de control en puntos donde regularmente se registran estacionamientos indebidos.

La ATTT reiteró que estas acciones continuarán en distintos sectores de la capital para reducir obstrucciones en las vías y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito.

