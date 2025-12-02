Pago de la beca PASE-U: Padres denuncian exclusiones en listado del IFARHU

Largas filas se formaron este martes en la sede regional del IFARHU en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde padres de familia acudieron para cobrar el Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) .

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la molestia y preocupación de muchos acudientes, quienes denunciaron que sus hijos no aparecían en el listado de pagos, a pesar de cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Padres denuncian exclusiones en listado de pago del PASE-U

Algunos padres señalaron que realizaron el viaje desde comunidades apartadas y esperaron durante horas para ser atendidos, solo para conocer en ventanilla que el nombre del estudiante no había sido incluido en esta fase de desembolso.

Los asistentes solicitaron al IFARHU una revisión urgente de los listados y mayor claridad sobre las razones por las cuales ciertos estudiantes no están habilitados para cobrar, especialmente cuando se trata de familias que dependen del beneficio para cubrir gastos escolares y de transporte.

El programa PASE-U continúa con su calendario de pagos en distintas regiones del país, mientras la institución ha reiterado en ocasiones anteriores que la inclusión de estudiantes depende de la validación de notas, asistencia y carga correcta de datos en el sistema.