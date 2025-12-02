Chiquita Panamá contrata a más de 350 trabajadores en fincas bananeras

La empresa Chiquita Panamá confirmó la contratación de más de 350 personas en al menos dos fincas bananeras ubicadas en Changuinola, tras las jornadas de reclutamiento realizadas en diversos sectores de Bocas del Toro durante el mes de noviembre.

Las contrataciones se efectuaron en las fincas de Las Tablas y Guabito, en la zona fronteriza, luego de recibir más de 5 mil solicitudes en las recientes ferias de empleo.

El vocero de la empresa, Alexander Gabarrete, señaló que, hasta la fecha, el personal contratado ha iniciado labores de campo y de protección de la fruta. Agregó que en los próximos meses continuará la contratación de personal para las áreas de cosecha y empaque.

El personal que inició labores el lunes 24 de noviembre ya recibió su primera quincena. Los trabajadores que comenzaron el 1 de diciembre recibirán su pago el próximo 15 de diciembre, junto con el desembolso correspondiente del Décimo Tercer Mes.

El nuevo modelo de negocio de Chiquita Panamá contempla la creación de cinco empresas de aparcería, que se encargarán de las labores operativas y de la gestión del personal.

Las primeras cajas de bananas podrían exportarse en enero de 2026.