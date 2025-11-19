Chiquita Panamá reactiva 2 mil empleos y prepara exportación en 2026

La recuperación de la actividad bananera en Bocas del Toro avanza con pasos firmes. Este martes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con el presidente de Chiquita Panamá , Carlos López Flores, para evaluar el progreso del plan de reactivación que impulsa la empresa en la provincia.

Durante el encuentro en el que participaron los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, además de asesores del Ejecutivo se confirmó que 2 mil trabajadores ya han sido incorporados a labores de limpieza y reacondicionamiento de las fincas bananeras bajo distintas modalidades de contratación.

Chiquita confirma reinicio de producción y exportación para 2026

image

Según López Flores, esta misma semana iniciará la firma de contratos directos, un paso crucial para preparar el terreno hacia el reinicio de la producción y exportación de banano previsto para enero de 2026. La meta operativa es ambiciosa: alcanzar 5 mil trabajadores en febrero y elevar el ritmo para llegar a una producción a plena capacidad durante el primer semestre del año.

"Vamos de acuerdo al plan original, muy contentos con el progreso. La plantación está en mejores condiciones de lo estimado y esperamos acelerar un poco más", destacó el presidente de Chiquita.

López Flores reiteró que para febrero o marzo de 2026 esperan estar produciendo a capacidad completa. El objetivo es que, para finales de ese mismo año, Panamá vuelva a los niveles de producción y exportación registrados antes de la huelga ilegal que afectó la actividad a inicios de 2025.

La reapertura de operaciones de Chiquita representa no solo la recuperación de miles de empleos, sino también un movimiento estratégico para devolver al banano su sitial como el principal producto de exportación de Panamá.