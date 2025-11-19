Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos evaluaron una posible fuga gas irritante en la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás. Tras una revisión oficial, se controló la situación; sin embargo, simultáneamente, se procedió a desalojar entre 90 a 100 personas tuvieron que ser desalojadas.
Panamá Nacionales - 19 de noviembre de 2025 - 12:36
Hospital Santo Tomás: bomberos evalúan posible fuga de gas irritante en la sala de hemodiálisis
El cuerpo de bomberos evalúan posible fuga gas irritante en la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás.
