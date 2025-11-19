Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 12:36

Hospital Santo Tomás: bomberos evalúan posible fuga de gas irritante en la sala de hemodiálisis

El cuerpo de bomberos evalúan posible fuga gas irritante en la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos evaluaron una posible fuga gas irritante en la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás. Tras una revisión oficial, se controló la situación; sin embargo, simultáneamente, se procedió a desalojar entre 90 a 100 personas tuvieron que ser desalojadas.

