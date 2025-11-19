CSS realiza cirugía torácica avanzada con técnica Uniportal

Especialistas de Panamá, Argentina, Colombia, Brasil, México de la región, participaron en una jornada de cirugías torácicas avanzadas realizada en el Centro Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud, según informó la Caja de Seguro Social ( CSS ) , siendo un evento que fortalece el posicionamiento del país como referente regional en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados recibirán su último pago desde este jueves 20 de noviembre

Durante la actividad se efectuaron tres intervenciones a pacientes del Instituto Oncológico Nacional. Entre los procedimientos realizados destacan:

Resección bronquial con preservación pulmonar (Sparing Lung Sleeve)

Lobectomía superior derecha por cáncer

Segmentectomía anatómica, técnica que permite retirar únicamente el segmento afectado, preservando el resto del pulmón sano.

La jornada estuvo encabezada por el reconocido cirujano español Diego González Rivas, pionero mundial en la técnica Uniportal VATS, un método mínimamente invasivo que permite operar el tórax por medio de una sola incisión de aproximadamente 3 centímetros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991181189730672962&partner=&hide_thread=false Especialistas de Panamá, Argentina, Colombia, Brasil, México y otros países de la región, participaron de una jornada de cirugías torácicas avanzadas en el Centro Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud.



“Durante la actividad se realizaron tres intervenciones a… pic.twitter.com/LMqrnbQWr8 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

CSS refuerza su liderazgo médico en la región

El doctor Marcos Fletcher, jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica del Centro Nacional Especializado, destacó que esta jornada permitió realizar resecciones complejas con menos dolor y una recuperación más rápida, consolidando a Panamá como centro internacional de formación quirúrgica.

Por su parte, González Rivas enfatizó “La cirugía uniportal y la robótica representan el presente y el futuro de la cirugía torácica. Este masterclass debe repetirse cada año para seguir formando a nuevas generaciones”. Por su parte, González Rivas enfatizó “La cirugía uniportal y la robótica representan el presente y el futuro de la cirugía torácica. Este masterclass debe repetirse cada año para seguir formando a nuevas generaciones”.

La jornada forma parte de los esfuerzos de la Ciudad de la Salud para promover la actualización continua, la transferencia de conocimiento y la adopción de tecnologías quirúrgicas de última generación.