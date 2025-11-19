CSS realiza cirugía torácica avanzada con técnica Uniportal

Especialistas de Panamá, Argentina, Colombia, Brasil, México de la región, participaron en una jornada de cirugías torácicas avanzadas realizada en el Centro Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud, según informó la Caja de Seguro Social (CSS), siendo un evento que fortalece el posicionamiento del país como referente regional en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
Durante la actividad se efectuaron tres intervenciones a pacientes del Instituto Oncológico Nacional. Entre los procedimientos realizados destacan:
- Resección bronquial con preservación pulmonar (Sparing Lung Sleeve)
- Lobectomía superior derecha por cáncer
- Segmentectomía anatómica, técnica que permite retirar únicamente el segmento afectado, preservando el resto del pulmón sano.
La jornada estuvo encabezada por el reconocido cirujano español Diego González Rivas, pionero mundial en la técnica Uniportal VATS, un método mínimamente invasivo que permite operar el tórax por medio de una sola incisión de aproximadamente 3 centímetros.
CSS refuerza su liderazgo médico en la región
El doctor Marcos Fletcher, jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica del Centro Nacional Especializado, destacó que esta jornada permitió realizar resecciones complejas con menos dolor y una recuperación más rápida, consolidando a Panamá como centro internacional de formación quirúrgica.
La jornada forma parte de los esfuerzos de la Ciudad de la Salud para promover la actualización continua, la transferencia de conocimiento y la adopción de tecnologías quirúrgicas de última generación.