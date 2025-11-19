Jubilados y pensionados recibirán su último pago desde este jueves 20 de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial para el último pago de jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025. Según la institución, los depósitos electrónicos mediante ACH se realizarán el jueves 20 de noviembre, mientras que la entrega de cheques físicos está programada para el viernes 21 de noviembre.

La entidad recordó que el sistema de acreditamiento bancario permite recibir los pagos de forma más rápida, segura y sin hacer filas, por lo que recomendó a los beneficiarios considerar esta modalidad.

Descuento en pagos a jubilados y pensionados del 6.75%

Jubilados y pensionados TReporta

La CSS también aclaró el uso y alcance de la retención del 6.75% aplicada a las pensiones de jubilados, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional dicha deducción.

El fallo, publicado el 12 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 30403-B, valida el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que respalda esta contribución obligatoria destinada a fortalecer los programas de la institución.

La decisión del Pleno confirma que la retención seguirá aplicándose a:

Jubilados del sector público

Beneficiarios de fondos especiales de retiro

La CSS señala que la medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema y el financiamiento de los servicios que ofrece. El fallo cierra semanas de debate público y brinda seguridad jurídica sobre el mecanismo de descuento, que se continuará reflejando en los pagos de jubilación en todo el país.