Aeronáutica Civil comprará finca en Isla Colón para la ampliación del aeropuerto local

Con esta compra, la Aeronáutica Civil podrá realizar adecuaciones y mejoras en las instalaciones aeroportuarias para ampliar la capacidad operativa.

Director de la Autoridad Aeronáutica Civil

Director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

Ana Canto
Ana Canto

El Consejo de Gabinete aprobó a la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) la compra de una finca en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, por 6 millones de dólares, con el fin de avanzar en la ampliación del aeropuerto local.

La finca, propiedad de Héctor Fitzgerald, cuenta con una extensión de 13 hectáreas, 9,988.618 metros cuadrados y 618 decímetros cuadrados (13 Has + 9,988.618 m²).

Con esta adquisición, la AAC podrá realizar adecuaciones y mejoras en las instalaciones aeroportuarias para ampliar la capacidad operativa, permitiendo un mayor número de operaciones simultáneas.

Además, se busca incrementar el flujo de pasajeros, garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos en la normativa vigente y fortalecer a Isla Colón como un destino turístico estratégico para Panamá.

