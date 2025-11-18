Panamá Nacionales - 18 de noviembre de 2025 - 18:55
Así fue la llegada de la Selección de Panamá al Estadio Rommel Fernández
Los jugadores de la Selección de Panamá y el cuerpo técnico fueron recibidos por la fanaticada en el Estadio Rommel Fernández, para el encuentro frente a El Salvador, en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.
