Panamá define su pase al Mundial ante El Salvador: estos son los escenarios de clasificación

La Selección de Panamá se enfrentará este martes 18 de noviembre a El Salvador en su último partido de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, encuentro que se disputará en el Estadio Rommel Fernández.

El equipo regresa a casa tras su victoria 3-2 ante Guatemala, un resultado positivo, aunque insuficiente para escalar al primer lugar de la tabla del Grupo A , posición que habría aumentado sus posibilidades de obtener el pase directo al Mundial 2026.

Actualmente, Surinam lidera el grupo con 9 puntos, los mismos que Panamá, pero con una mejor diferencia de goles (5 a 2).

De cara a esta última jornada, Panamá mantiene dos escenarios para clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, conserva la opción de avanzar al repechaje, siempre y cuando concluya en el segundo lugar del Grupo A.

Escenarios de Panamá para clasificar al Mundial 2026

Escenario 1

Panamá debe ganar su partido ante El Salvador, mientras que Surinam, líder del grupo, debe perder ante Guatemala. Es importante destacar que ambos partidos se jugarán simultáneamente.

Escenario 2

Si los dos equipos ganan sus respectivos partidos, Panamá podría alcanzar el primer puesto si le anota al menos tres goles más que los que Surinam marque contra Guatemala.

Repechaje al Mundial 2026

Para acceder al repechaje, “La Marea Roja” también debe ganar su partido contra El Salvador, o al menos empatar, y así posicionarse entre los segundos mejores de los grupos de Concacaf.