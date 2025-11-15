Duquesa de Edimburgo visita Panamá para abordar temas climáticos y de equidad de género

La duquesa de Edimburgo , Sophie Helen Rhys-Jones, se encuentra de visita en Panamá como parte de una gira por Centroamérica y Sudamérica.

Durante un evento realizado el viernes 14 de noviembre, sostuvo encuentros con miembros de la sociedad civil y autoridades para abordar temas relacionados con la situación climática, la lucha contra la violencia sexual y la equidad de género.

Según un comunicado del Palacio de Buckingham, durante su estadía en el país la duquesa se reunirá con altos funcionarios del Gobierno Nacional, “reconociendo su colaboración con el Reino Unido en la lucha contra los desafíos globales, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos”, destaca un comunicado del Palacio de Buckingham.

Entre las autoridades con las que sostendrá reuniones se encuentra el canciller de la República, Javier Martínez-Acha.