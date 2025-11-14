Ministerio Público reporta desaparición de estudiante universitaria de 18 años

Ministerio Público reporta desaparición de estudiante universitaria Diana De La Cruz.

Por Ana Canto El Ministerio Público informó sobre la desaparición de la joven Diana De La Cruz, de 18 años, desde el pasado 12 de noviembre. La estudiante fue vista por última vez mientras vestía el uniforme de enfermería de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).

De acuerdo con declaraciones de sus familiares, a las 8:23 p.m. Diana llamó a su madre al salir de la universidad, indicándole que iría a cenar con unas amigas en el centro comercial Market Plaza.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, de tener información sobre su paradero, se comuniquen con la Primera Subregional de Arraiján a los números 346-1790 / 346-1791, o al 346-2060 de la Subdirección de Investigación Judicial de Cerro Silvestre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989445924305711407&partner=&hide_thread=false La joven Diana De La Cruz, de 18 años, fue reportada como desaparecida desde el 12 de noviembre.



"De acuerdo a información proporcionada por su mamá, la última vez que vio a la joven tenía el puesto el uniforme de enfermería de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), ese… pic.twitter.com/Dvq0bYIH7t — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025