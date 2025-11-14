Ministerio Público reporta desaparición de estudiante universitaria de 18 años

El Ministerio Público informó sobre la desaparición de la joven Diana De La Cruz, de 18 años, desde el pasado 12 de noviembre. La estudiante fue vista por última vez mientras vestía el uniforme de enfermería de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).
Las autoridades piden a la ciudadanía que, de tener información sobre su paradero, se comuniquen con la Primera Subregional de Arraiján a los números 346-1790 / 346-1791, o al 346-2060 de la Subdirección de Investigación Judicial de Cerro Silvestre.