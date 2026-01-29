Panamá Nacionales -

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mantienen reunidos

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mantienen reunidos desde la mañana de este jueves. Hay expectativas ante la posibilidad de que el tema que se esté discutiendo sea el de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría en contra del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company. El medio de comunicación Axios publicó que la Casa Blanca de los Estados Unidos espera que la Corte Suprema de Panamá cancele un contrato crucial de los puertos del Canal de Panamá operado por una empresa vinculada al gobierno de China.