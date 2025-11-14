Ministerio Público busca a Josué Isabel Morales Pinto por homicidio

El Ministerio Público en la provincia de Chiriquí hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la ubicación del ciudadano Josué Isabel Morales Pinto, de 26 años, quien es requerido por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso agravado.

Ministerio Público de Chiriquí solicita apoyo ciudadano

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2025 en una discoteca ubicada en el distrito de David, donde se registró un incidente que dejó como resultado la muerte de una persona. Desde entonces, Morales Pinto se mantiene en condición de requerido dentro de la investigación.

El Ministerio Público solicitó a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse a los siguientes teléfonos:

728-4221 / 728-4222 – Sección de Homicidio y Femicidio de Chiriquí

– Sección de Homicidio y Femicidio de Chiriquí 728-3840 – Dirección de Investigación Judicial (DIJ)

Las autoridades reiteran que toda colaboración ciudadana es vital para el avance del proceso judicial.