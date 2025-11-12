Procurador Luis Gómez lidera operativos Eros y Colibrí contra red de drogas

El procurador general de la Nación , Luis Gómez, encabeza junto a 65 fiscales una amplia operación antidrogas en la provincia de Veraguas, denominada Eros y Colibrí, con el objetivo de desarticular un grupo criminal transnacional vinculado al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con informes del Ministerio Público, hasta el momento más de 40 personas han sido aprehendidas durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia.

Procurador Luis Gómez lidera operativos Eros y Colibrí

image

Las autoridades informaron que los operativos se desarrollan de manera simultánea en varios distritos de Veraguas y en otras regiones del país, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Fuentes oficiales detallan que la investigación busca desmantelar una estructura criminal que utilizaba el territorio panameño como punto de tránsito para el envío de sustancias ilícitas hacia el exterior.

El procurador Gómez destacó que esta acción forma parte del plan estratégico del Ministerio Público para combatir el crimen organizado y reforzar la presencia institucional en las provincias del interior del país.