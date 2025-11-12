Google anuncia inversión récord en Alemania para impulsar la inteligencia artificial

El gigante tecnológico Google anunció este martes una inversión histórica de 6,400 millones de dólares en Alemania, destinada a reforzar su infraestructura de inteligencia artificial (IA), ampliar sus capacidades en la nube y fortalecer el crecimiento económico del país europeo.

Según explicó Philipp Justus, director de Google Alemania, el plan generará alrededor de 9,000 empleos anuales hasta 2029, consolidando a Alemania como uno de los principales polos tecnológicos de Europa.

"Nuestro país sigue siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir", reaccionó el jefe de gobierno alemán en la red X, destacando el impacto positivo de esta inversión para la economía nacional.

El anuncio llega pocos días después de que Deutsche Telekom y Nvidia confirmaran la construcción de una “fábrica de IA soberana”, una señal de que Alemania busca recuperar competitividad en el sector digital frente a potencias como Estados Unidos y China.

Por su parte, el ministro de Finanzas Lars Klingbeil celebró la decisión, afirmando que “son inversiones en los empleos del futuro” y una muestra de que Alemania sigue siendo “un lugar de alta tecnología”.

Google, que actualmente tiene su sede principal en Fráncfort, planea construir un segundo centro de datos en el estado de Hesse, previsto para entrar parcialmente en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027. Además, ampliará su primer centro, inaugurado en 2023 en Hanau, y expandirá sus oficinas en Fráncfort, Berlín y Múnich, donde emplea a más de 2,500 personas.