Agroferias del IMA: Puntos de venta a nivel nacional para el viernes 30 de enero

Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "Consulta las Agroferias del IMA programadas para este viernes 30 de enero Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"

View this post on Instagram