Agroferias del IMA: Puntos de venta a nivel nacional para el viernes 30 de enero

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este viernes 30 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.
Provincias dónde habrá agroferias del IMA este viernes 30 de enero
Herrera
- Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos
Panamá
- Parque Norte de San Vicente, corregimiento de Chilibre
Colón
- Campo de juego de Salud, distrito de Chagres
Los Santos
- Cancha Comunal de Bajo de Guera, distrito de Macaracas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Boca del Monte, distrito de Sa Lorenzo
Panamá Este
- San Francisco de Piratí en Tortí, distrito de Chepo
Veraguas
- Cancha techada de Los Milagros, distrito de La Mesa
Coclé
- Terrenos de la Feria Nacional de la Naranja, distrito de Penonomé
Darién
- Parque de la comunidad de Pinogana, distrito de Pinogana