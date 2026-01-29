Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 11:20

Agroferias del IMA: Puntos de venta a nivel nacional para el viernes 30 de enero

El IMA recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este viernes 30 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

Provincias dónde habrá agroferias del IMA este viernes 30 de enero

Herrera

  • Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos

Panamá

  • Parque Norte de San Vicente, corregimiento de Chilibre

Colón

  • Campo de juego de Salud, distrito de Chagres

Los Santos

  • Cancha Comunal de Bajo de Guera, distrito de Macaracas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Boca del Monte, distrito de Sa Lorenzo

Panamá Este

  • San Francisco de Piratí en Tortí, distrito de Chepo

Veraguas

  • Cancha techada de Los Milagros, distrito de La Mesa

Coclé

  • Terrenos de la Feria Nacional de la Naranja, distrito de Penonomé

Darién

  • Parque de la comunidad de Pinogana, distrito de Pinogana
