Ovil Moreno admite que empresas de recolección en San Miguelito operan sin refrendo de la Contraloría

La pugna entre la Alcaldía de San Miguelito y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) por la recolección de basura en el distrito escaló este martes a la Asamblea Nacional, donde el administrador de la entidad, Ovil Moreno, compareció ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para rendir cuentas sobre la crisis sanitaria.

Empresas sin refrendo por "urgencia evidente" en San Miguelito

Durante su intervención, Moreno confirmó que ninguna de las empresas contratadas para la recolección de desechos en San Miguelito cuenta actualmente con el refrendo de la Contraloría General de la República. Entre las compañías mencionadas figuran Volquetes Unidos de Panamá, Equipos y Volquetes Panamá Este, Grupo de Contratistas Internacional, Bicani Holding, Centenario Don Juan, Relleno Transporte y Equipo, y Voltran.

El funcionario explicó que la AAUD aplicó el artículo 79 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que permite contrataciones excepcionales ante una urgencia evidente, al considerar que la acumulación de basura representaba un daño inmediato para más de 280 mil residentes del distrito.

Inversión y compromisos de transparencia

Moreno detalló que la inversión total para atender la emergencia fue de B/.594,371.94, cifra menor a la inicialmente estimada. La mayor parte del gasto correspondió al uso de equipos, seguido de alimentación para voluntarios y personal de apoyo, incluyendo unidades de la Policía Nacional.

El administrador se comprometió además a publicar los informes de recaudación y recolección relacionados con la operación en San Miguelito. A la comparecencia asistió la alcaldesa Irma Hernández, junto a concejales del distrito, quienes siguieron de cerca las explicaciones ofrecidas por la Autoridad de Aseo.