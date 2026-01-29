Corte de agua en Panamá y San Miguelito: IDAAN suspenderá el servicio el sábado 31 de enero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció un corte de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito debido a la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, programada para este sábado 31 de enero de 2026.

Según informó la entidad, la planta detendrá su producción desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lo que representa una paralización de más de 18 horas, periodo durante el cual se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras técnicas en el sistema.

Recuperación del servicio será progresiva

El IDAAN precisó que, una vez reiniciadas las operaciones, el sistema se recuperará de forma gradual en un plazo aproximado de ocho horas, por lo que algunas áreas podrían experimentar baja presión o falta de agua incluso hasta el domingo.

Ante este escenario, la entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, priorizando su uso para actividades esenciales.

IDAAN: ¿Qué trabajos se realizarán en Chilibre?

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que una de las labores principales será la interconexión del Anillo Hidráulico del Este, proyecto ejecutado por el Conades, con el objetivo de optimizar el suministro de agua potable hacia ese sector de la ciudad.

Además, detalló que se desarrollarán otras tareas técnicas clave:

Mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta potabilizadora.

Inspecciones en el foso de succión del lago, a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Cambio de válvulas en la ciudad de Panamá, por parte de la empresa Metropolitana.

“Vamos a hacer trabajos de mantenimiento en el área de la subestación eléctrica; la ACP hará inspecciones en el foso de succión que está en el lago, y la Metropolitana realizará el cambio de algunas válvulas”, explicó Villarreal.

El IDAAN reiteró su llamado a la ciudadanía a hacer un uso racional del agua durante el periodo de suspensión del servicio.