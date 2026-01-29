Coalición Vamos pide suspender a Carlos Saldaña tras votar por subcontralor Omar Castillo

La Coalición Vamos atraviesa un nuevo episodio de tensión interna luego de que el diputado Carlos Saldaña votara a favor de Omar Castillo para ocupar el cargo de subcontralor general de la República, decisión que derivó en una solicitud de suspensión dentro de la bancada.

El anuncio fue realizado por el líder del movimiento, Juan Diego Vásquez, a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde informó que solicitó la suspensión de Saldaña de todas las actividades relacionadas con la bancada, hasta que la Directiva de la Coalición se reúna y delibere sobre el caso.

“Apoyar la candidatura para subcontralor del recomendado del Gobierno es un sin sentido frente al rol que Vamos está llamado a jugar”, escribió Vásquez. “Apoyar la candidatura para subcontralor del recomendado del Gobierno es un sin sentido frente al rol que Vamos está llamado a jugar”, escribió Vásquez.

El dirigente político agregó que la cohesión interna del movimiento está basada en principios claros. “Quien no comparte valores de la Coalición no pertenece en este equipo”, afirmó.

Saldaña defiende su voto en el Pleno ante la Coalición Vamos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016663295013408943?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de que el diputado Carlos Saldaña votara a favor de Omar Castillo para ocupar el cargo de subcontralor, el líder de la Coalición @vamosporpanama, Juan Diego Vásquez, anunció en X que había solicitado la suspensión de Saldaña "de todas las actividades relacionadas con la… pic.twitter.com/MqukF1Z4w5 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

Horas después, el diputado Carlos Saldaña respondió públicamente a los señalamientos, defendiendo su actuación durante la votación en la Asamblea Nacional.

“Votar en conciencia no es traicionar principios, es ejercer el mandato que la ciudadanía confió a cada diputado”, expresó. “Votar en conciencia no es traicionar principios, es ejercer el mandato que la ciudadanía confió a cada diputado”, expresó.

La controversia se produce en un contexto donde Vamos ha construido su discurso político en torno a la independencia del Ejecutivo y la coherencia ética, por lo que la votación de Saldaña ha generado debate tanto dentro como fuera del movimiento.

Hasta el momento, la Directiva de la Coalición Vamos no ha informado la fecha en la que se reunirá para decidir el futuro del diputado dentro de la bancada.