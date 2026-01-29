Coalición Vamos pide suspender a Carlos Saldaña tras votar por subcontralor Omar Castillo

La Coalición Vamos atraviesa un nuevo episodio de tensión interna luego de que el diputado Carlos Saldaña votara a favor de Omar Castillo para ocupar el cargo de subcontralor general de la República, decisión que derivó en una solicitud de suspensión dentro de la bancada.
El anuncio fue realizado por el líder del movimiento, Juan Diego Vásquez, a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde informó que solicitó la suspensión de Saldaña de todas las actividades relacionadas con la bancada, hasta que la Directiva de la Coalición se reúna y delibere sobre el caso.
El dirigente político agregó que la cohesión interna del movimiento está basada en principios claros. “Quien no comparte valores de la Coalición no pertenece en este equipo”, afirmó.
Saldaña defiende su voto en el Pleno ante la Coalición Vamos
Horas después, el diputado Carlos Saldaña respondió públicamente a los señalamientos, defendiendo su actuación durante la votación en la Asamblea Nacional.
La controversia se produce en un contexto donde Vamos ha construido su discurso político en torno a la independencia del Ejecutivo y la coherencia ética, por lo que la votación de Saldaña ha generado debate tanto dentro como fuera del movimiento.
Hasta el momento, la Directiva de la Coalición Vamos no ha informado la fecha en la que se reunirá para decidir el futuro del diputado dentro de la bancada.