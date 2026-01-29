Omar Castillo es electo subcontralor general con 46 votos en la Asamblea Nacional

Con 46 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió la noche de este miércoles a Omar Castillo como subcontralor general de la República, cargo desde el cual aseguró que su gestión estará marcada por el respeto a la Constitución y el interés nacional. Durante su intervención ante los diputados, Castillo subrayó que asumirá la responsabilidad con apego a los principios institucionales y al marco legal del país.

Omar Castillo es electo subcontralor general de la República

La designación de Castillo se dio tras el proceso de votación legislativa, en el que obtuvo el respaldo mayoritario de los diputados presentes, consolidando así su nombramiento como segundo al mando en la Contraloría General de la República.

El subcontralor cumple un rol clave en el control y fiscalización del uso de los fondos públicos, así como en el fortalecimiento de la transparencia en la administración estatal, una de las principales demandas ciudadanas.