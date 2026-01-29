Caso Gaby Carrizo: Ministerio Público apela detención domiciliaria e impedimento de salida

El Ministerio Público anunció que apelará la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares.

La fiscal Anticorrupción, Adela Cedeño, explicó que la solicitud original del Ministerio Público fue detención provisional, al considerar que existía riesgo procesal de fuga.

"Nuestra petición, del Ministerio Público, fue la detención provisional… se dejó claro el riesgo procesal de fuga", señaló la fiscal.

La audiencia de apelación fue programada para el 12 de febrero, a las 8:30 a.m., donde el Tribunal Superior de Apelaciones deberá decidir si mantiene o modifica las medidas cautelares impuestas.

Defensa pide medidas menos rigurosas

Por su parte, Leonardo Paul Aparicio, abogado del equipo de defensa de Carrizo, sostuvo que su cliente está dispuesto a comparecer durante todo el proceso, por lo que considera que no es necesaria la detención domiciliaria.

"Nosotros consideramos que él puede enfrentar este proceso con medidas cautelares menos rigurosas porque él quiere participar, él no va a escaparse, él vino, él se presentó en menos de 24 horas", expresó el abogado a la salida de la audiencia.

Carrizo anuncia denuncias contra la Contraloría

A su salida de la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la noche de este miércoles, el exvicepresidente José Gabriel Carrizo reiteró su postura frente al proceso y anunció acciones legales.

"Voy a denunciar todas las irregularidades del Contralor y de todo lo que han hecho en mi contra, que quedó evidenciado hoy", declaró.

Carrizo enfrentó una audiencia múltiple, en la que fue imputado por enriquecimiento injustificado, y se le impusieron las medidas cautelares de detención domiciliaria e impedimento de salida del país, mientras avanza la investigación.