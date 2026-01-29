Presidente Mulino sostiene encuentros bilaterales con mandatario de Chile en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , desarrolló este miércoles una agenda diplomática de alto nivel al sostener encuentros bilaterales con autoridades internacionales, en medio del foro que se celebra en la ciudad de Panamá.

Presidente José Raúl Mulino: diálogo con la OEA

Durante la mañana, el mandatario panameño se reunió con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el encuentro se abordaron diversos temas vinculados al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como asuntos relacionados con la gobernabilidad y la seguridad regional, considerados ejes clave para la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Presidente electo de Chile José Antonio Kast Presidente electo de Chile José Antonio Kast. TReporta

Primer acercamiento con Chile

Posteriormente, cerca de las 10:30 a.m., el mandatario panameño sostuvo un primer encuentro diplomático con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, previo a su toma de posesión programada para el miércoles 11 de marzo de 2026. La reunión permitió intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común y reafirmar la importancia de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales entre Chile y Panamá.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de promover el diálogo político y la cooperación regional, especialmente en un contexto de retos económicos y sociales compartidos.

Tanto Ramdin como Kast se mantienen en el país participando en el foro, evento que reúne a jefes de Estado, líderes políticos y representantes de organismos multilaterales. Los encuentros sostenidos por el presidente Mulino forman parte de la agenda diplomática paralela que Panamá impulsa como plataforma para el diálogo regional y la cooperación internacional.