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Presidente Mulino se refiere a la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo referencia este jueves a las revisiones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, señalando que recibió una comunicación de alto nivel por parte del gobierno de China, a través de la embajadora en Panamá, Xu Xueyuan, con relación a este tema. También habló sobre el uso de las partidas discrecionales.