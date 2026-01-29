Mayer Mizrachi resalta impacto de ferias de empleo: 25 mil plazas y más de $90 millones en salarios privados

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , destacó que las ferias de empleo organizadas por la Alcaldía de Panamá lograron ofertar 25 mil plazas laborales durante el último año, generando más de 90 millones de dólares en salarios anuales, provenientes exclusivamente del sector privado.

Mayer Mizrachi: empleo como respuesta a una necesidad real

Mizrachi reconoció que, aunque la creación directa de empleo no es una función tradicional de una alcaldía, no se puede ignorar la principal preocupación ciudadana: el desempleo. “Si arreglo una acera a una persona desempleada, ¿cómo le ayudo a cubrir las necesidades de su casa?”, reflexionó, subrayando que la voluntad política permite actuar más allá de lo estrictamente obligatorio.

El alcalde señaló que las ferias de empleo, aunque parezcan iniciativas simples, marcaron un antes y un después por su ejecución y alcance nacional, conectando a miles de personas con oportunidades reales en la empresa privada.

En su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el acalde @Mayer Mizrachi, destacó que a través de las ferias de empleo organizadas el año pasado por @Panamaalcaldia se ofertaron 25 mil plazas de trabajo, "y creó más de 90 millones de… pic.twitter.com/UhpaXWgBPh — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

Menos planilla pública, más eficiencia

Mizrachi también cuestionó la percepción de que los gobiernos deben ser empleadores directos. Afirmó que el verdadero rol de un buen gobierno es crear condiciones para que el sector privado crezca y contrate.

En ese contexto, explicó que al inicio de su gestión la Alcaldía contaba con más de 6,500 funcionarios, cifra que se redujo a la mitad sin afectar la eficiencia. “Hoy ejecutamos más, con 30 % menos presupuesto”, afirmó, destacando que el impacto social de esa reducción se compensó con las 25 mil plazas privadas facilitadas a través de las ferias de empleo.