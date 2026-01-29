MiBus: carril exclusivo en Vía España transformará seis kilómetros y beneficiará a toda la ciudad

El gerente general de MiBus , Carlos Sánchez Fábrega, explicó los alcances del proyecto anunciado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la implementación de un carril exclusivo para metrobuses en Vía España, una obra que contempla una inversión aproximada de 200 millones de dólares y que impactará de forma integral la movilidad y el entorno urbano de la zona.

MiBus: una obra más amplia que un carril para buses

El director Sánchez aclaró que, aunque uno de los componentes más visibles será el carril dedicado para MiBus, el proyecto no debe entenderse únicamente como una iniciativa para el transporte público. “Decir que es solo para MiBus es una media verdad”, señaló, al explicar que la obra abarcará cerca de seis kilómetros, desde el cruce de la avenida Balboa con la Cincuentenario hasta Vía Porras, beneficiando sectores como Río Abajo y Parque Lefevre.

El plan contempla la remodelación completa de la vía, con aceras más amplias, soterramiento del cableado, áreas verdes, parques y una redistribución del espacio vial, eliminando zonas de estacionamiento informal para recuperar la servidumbre pública.

Movilidad más rápida y ciudad más moderna

El proyecto mantendrá dos carriles por sentido para vehículos particulares, mientras que el carril exclusivo para buses se ubicará en el centro de la vía, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado. Según Sánchez Fábrega, este será el primer carril verdaderamente efectivo para transporte público en la ciudad de Panamá, acercándola a estándares de ciudades modernas.

La obra, cuya orden de proceder ya está en marcha, se prevé que esté concluida entre finales de 2027 e inicios de 2028, y promete transformar de manera notable uno de los corredores más importantes de la capital.