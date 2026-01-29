"Esto es maleantería pura": MiBus se pronuncia tras denuncias de vandalismo a unidades

Las autoridades investigan tres incidentes de sabotaje contra unidades del sistema MiBus , hechos que han sido calificados como “maleantería pura” y no simples actos de vandalismo, tras detectarse daños intencionales para dejar los vehículos fuera de servicio y trasladar a los pasajeros en buses piratas.

Sabotaje para captar pasajeros de MiBus

De acuerdo con lo explicado por el gerente de MiBus, los responsables aprovechan las horas nocturnas, especialmente después de las 8:00 p.m., para abrir el compartimento del motor, cortar correas y mangueras, provocando que el bus quede detenido. Al obligar a los pasajeros a bajar, aparece el transporte ilegal que los recoge y traslada.

Los casos se registraron en puntos como la Gran Estación de San Miguelito y vía Brasil, en horarios que oscilaron entre las 9:00 p.m. y las 3:00 a.m., en momentos donde existen menos opciones de transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016876559378837541?s=20&partner=&hide_thread=false “Esto es maleantería pura”, Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de @OficialMiBus, denunció que las unidades de metrobús están siendo vandalizadas durante las noches para sabotear la prestación del servicio, para que los usuarios luego sean recogidos por buses piratas. pic.twitter.com/uSikwjtNVD — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

Investigación y advertencia

Las autoridades confirmaron que todo el esquema de seguridad del Estado se encuentra investigando, revisando cámaras y recabando pruebas para identificar a los responsables. Advirtieron que caerá todo el peso de la ley, ya que los buses son propiedad del Estado, los operadores son funcionarios públicos y se pone en riesgo a pasajeros panameños.

Desde MiBus reiteraron que están dispuestos a competir en servicio, calidad y seguridad, pero no tolerarán acciones ilegales que perjudiquen al sistema y a los usuarios.