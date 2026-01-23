Vandalismo en metrobuses: MiBus alerta que cortan mangueras y correas del motor

La empresa MiBus denunció actos de vandalismo contra unidades del sistema de transporte público, luego de que desconocidos levantaran la tapa trasera de varios metrobuses para manipular componentes del motor, provocando daños que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y del personal operativo.
MiBus denuncia vandalismo a metrobuses y advierte riesgo a usuarios
Los actos vandálicos ocurrieron entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m., y según MiBus, el mismo vehículo habría sido utilizado para cometer los daños en más de una ocasión. La empresa ya cuenta con el número de placa, lo que permitirá avanzar en la identificación de los responsables.
Juan Yau, director de Logística de MiBus, aseguró que la empresa procederá legalmente.
Impacto operativo y económico
Por su parte, César Samaniego, ingeniero de MiBus, explicó que el impacto va más allá del daño mecánico.
En cuanto a los costos, MiBus detalló que los gastos técnicos por reparación o reemplazo de piezas oscilan entre 500 dólares y varios miles, dependiendo del nivel de afectación.
Llamado enérgico a la ciudadanía
Las autoridades de MiBus reiteraron que estos actos no implican robo de piezas, sino una violación directa al sistema de transporte, que compromete la seguridad y la continuidad del servicio.
La empresa informó que se realizará la trazabilidad del caso y se coordinará con las autoridades correspondientes para dar con los responsables y evitar que se repitan este tipo de hechos.