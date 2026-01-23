Vandalismo en metrobuses: MiBus alerta que cortan mangueras y correas del motor

La empresa MiBus denunció actos de vandalismo contra unidades del sistema de transporte público, luego de que desconocidos levantaran la tapa trasera de varios metrobuses para manipular componentes del motor, provocando daños que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

De acuerdo con la información oficial, se registraron tres casos con el mismo modus operandi, en los que los responsables cortaron correas y mangueras, sin sustraer piezas, pero generando fallas mecánicas graves que obligaron a detener las unidades por riesgo de conato de incendio, debido al sobreesfuerzo del motor.

Contenido relacionado: MiBus habilita nueva ruta entre Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre: recorrido, horario y costo

MiBus denuncia vandalismo a metrobuses y advierte riesgo a usuarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014749867248111906?s=20&partner=&hide_thread=false “Más allá del cambio de un componente del sistema del bus, nosotros tenemos afectaciones que pueden traer consecuencias bastante catastróficas para el bus, para nuestros operadores y lo principal, para nuestros usuarios”, César Samaniego, director de Mantenimiento de MiBus. pic.twitter.com/wWNoWPC2gf — Telemetro Reporta (@TReporta) January 23, 2026

Los actos vandálicos ocurrieron entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m., y según MiBus, el mismo vehículo habría sido utilizado para cometer los daños en más de una ocasión. La empresa ya cuenta con el número de placa, lo que permitirá avanzar en la identificación de los responsables.

Juan Yau, director de Logística de MiBus, aseguró que la empresa procederá legalmente.

“Vamos a actuar administrativa y civilmente, y con todo lo que permita la ley para lograr la aprehensión de estas personas. Esto raya en un delito y no toleramos estos actos de violencia contra el transporte público”, afirmó. “Vamos a actuar administrativa y civilmente, y con todo lo que permita la ley para lograr la aprehensión de estas personas. Esto raya en un delito y no toleramos estos actos de violencia contra el transporte público”, afirmó.

Impacto operativo y económico

Por su parte, César Samaniego, ingeniero de MiBus, explicó que el impacto va más allá del daño mecánico.

“Cuando una unidad debe ser retirada por seguridad, se afecta la logística, la programación de rutas y toda la cadena de suministro del servicio”, indicó. “Cuando una unidad debe ser retirada por seguridad, se afecta la logística, la programación de rutas y toda la cadena de suministro del servicio”, indicó.

En cuanto a los costos, MiBus detalló que los gastos técnicos por reparación o reemplazo de piezas oscilan entre 500 dólares y varios miles, dependiendo del nivel de afectación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014749011480068426?s=20&partner=&hide_thread=false “Ya los tenemos identificados, tenemos los datos del vehículo junto con las personas que hicieron estos actos violentos hacia el transporte público y vamos a proceder legalmente con las acciones administrativas, civiles y con todo lo que corresponda. Vamos a colaborar con todos… pic.twitter.com/OdDOaRVBQ4 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 23, 2026

Llamado enérgico a la ciudadanía

Las autoridades de MiBus reiteraron que estos actos no implican robo de piezas, sino una violación directa al sistema de transporte, que compromete la seguridad y la continuidad del servicio.

La empresa informó que se realizará la trazabilidad del caso y se coordinará con las autoridades correspondientes para dar con los responsables y evitar que se repitan este tipo de hechos.