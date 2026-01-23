Stefany Peñalba: Alcaldesa de Arraiján defiende retiro del "monumento chino" por riesgo estructural

La alcaldesa de Arraiján , Stefany Dayán Peñalba, defendió la decisión del municipio de remover las estructuras conocidas como el “monumento chino”, ubicadas en el mirador del Puente de las Américas, asegurando que se trató de una medida legal, técnica y necesaria para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Peñalba explicó que la intervención no respondió a intereses políticos ni mediáticos, sino al deber constitucional que tienen las autoridades locales de preservar la integridad de las personas que frecuentan los espacios públicos del distrito.

"Prefiero asumir el costo político antes que cargar con la responsabilidad de una tragedia", sostuvo la jefa municipal.

Alcaldía de Arraiján: Informes técnicos alertaron riesgo inminente

De acuerdo con la alcaldesa, la decisión se sustentó en tres informes técnicos: uno de la Dirección de Obras y Construcciones, otro del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y un informe externo independiente.

Los documentos concluyeron que las estructuras presentaban un deterioro avanzado, con desprendimiento de concreto, corrosión del acero y rajaduras, condiciones que representaban un riesgo real e inminente para visitantes y transeúntes.

No es patrimonio histórico

Peñalba aclaró además que el mirador no cuenta con declaratoria de patrimonio histórico nacional, por lo que, conforme a la ley, el municipio está facultado para adoptar medidas extraordinarias cuando existe un peligro grave para la seguridad de la población.

Indicó que el operativo se ejecutó en horario nocturno, con el objetivo de minimizar afectaciones al tránsito en la carretera Panamericana y reducir el impacto en la movilidad vehicular.

La alcaldesa reiteró que la prioridad de su administración es prevenir accidentes y garantizar que los espacios públicos del distrito sean seguros para todos los ciudadanos.