MiCultura: monumento chino se mantendría en el Mirador del Pacífico

La ministra Maruja Herrera, del Ministerio de Cultura ( MiCultura ), informó que la propuesta actual es mantener el monumento a la comunidad china en el Mirador del Pacífico, en terrenos de la Caja de Ahorros, mientras se analizan los aspectos administrativos, técnicos y financieros necesarios para su reconstrucción.

Ubicación y propuesta en análisis

Herrera señaló que, para MiCultura, lo ideal es que el monumento permanezca en su ubicación actual, siempre que se confirme la viabilidad del sitio y que la inversión requerida sea la adecuada. Indicó que existen varias propuestas presentadas por la comunidad china panameña, las cuales deberán evaluarse de común acuerdo.

Maruja Herrera Ministra de MiCultura, Maruja Herrera. TReporta

La ministra aclaró que, por ahora, el monumento se mantendrá en el lugar, pero cualquier avance dependerá de resolver los trámites administrativos relacionados con el uso del terreno, ya sea mediante un permiso de administración u otro mecanismo legal autorizado por la Caja de Ahorros.

Costos, financiamiento y pasos administrativos

Uno de los puntos clave del proceso es definir el costo total del proyecto, que incluye labores de limpieza, restauración y adecuación del monumento. Herrera explicó que aún no se ha determinado quién asumirá el financiamiento, aunque indicó que el Ministerio de Cultura, la comunidad china y otras entidades podrían participar.

Añadió que cualquier decisión deberá ajustarse estrictamente a lo que establece la ley, incluyendo cotizaciones y posibles procesos a través de PanamáCompra. La ministra reiteró que el objetivo es encontrar una solución responsable y justa que beneficie a toda la sociedad panameña.