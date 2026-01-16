MiCultura desarrolla aplicación móvil para impulsar la agenda cultural y turística de Panamá

El Ministerio de Cultura ( MiCultura ) avanza en el desarrollo de una aplicación digital que funcionará como un catálogo cultural nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a eventos en todo el país, fortalecer el turismo interno y visibilizar a emprendedores y artistas de todas las provincias.

La herramienta permitirá a los usuarios conocer, en un solo lugar, las opciones culturales, gastronómicas, folclóricas y recreativas disponibles según fechas, ubicación o intereses, optimizando la experiencia de quienes viajan dentro del territorio nacional.

Cómo funciona la aplicación de MiCultura

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, explicó que la plataforma permitirá planificar actividades de forma personalizada. El usuario podrá seleccionar una provincia y un rango de fechas, por ejemplo, una visita a Chiriquí o Bocas del Toro, y el sistema mostrará todos los eventos programados en ese período.

También será posible explorar de forma más abierta, dejando la búsqueda sin filtros para descubrir qué ocurre en todo el país, o seleccionar categorías específicas como teatro, música, danza o gastronomía, sin importar el lugar.

Emprendedores, promotores y artistas podrán crear perfiles y subir sus propios eventos a la plataforma, los cuales serán verificados por un equipo de curaduría de MiCultura antes de su publicación.

Emprendedores, promotores y artistas podrán crear perfiles y subir sus propios eventos a la plataforma, los cuales serán verificados por un equipo de curaduría de MiCultura antes de su publicación.

"Empoderamos a los artistas y a los promotores (...) para que ellos mismos cuenten su historia y difundan sus actividades", señaló Benedetti, destacando que la plataforma busca democratizar el acceso a la agenda cultural.

Agenda personalizada y geolocalización

Entre sus funciones, la app permitirá guardar eventos favoritos, compartir actividades por WhatsApp, crear agendas personales y recibir sugerencias basadas en la geolocalización, mostrando qué actividades se desarrollan cerca del usuario en tiempo real.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que la meta es conectar a la ciudadanía con la creatividad local y ofrecer una vitrina nacional para quienes generan propuestas culturales.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que la meta es conectar a la ciudadanía con la creatividad local y ofrecer una vitrina nacional para quienes generan propuestas culturales.

"Es una manera de iniciar una conexión con toda la población e interactuar y, sobre todo, motivar", afirmó.

Actualmente, la plataforma se encuentra en fase de desarrollo, y las autoridades esperan que, a futuro, se consolide como el catálogo cultural de referencia de todo lo que ofrece Panamá.