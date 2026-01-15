Desfile de las Mil Polleras 2026: inauguran la Vereda Artesanal en Las Tablas

Como antesala al tradicional Desfile de las Mil Polleras 2026 , la ciudad de Las Tablas dio inicio a su esperada Vereda Artesanal la noche de este miércoles, un espacio donde más de 100 artesanos de distintas regiones del país exhiben sus productos.

Ubicada frente a la Gobernación de la provincia de Los Santos, la actividad se extenderá durante los próximos días, ofreciendo al público una experiencia cultural que combina música típica, identidad nacional y emprendimiento.

Vereda artesanal: un recorrido entre tradición, talento y cultura

La inauguración estuvo marcada por el ritmo de la música típica panameña, que acompañó a los visitantes mientras recorrían los distintos puestos. Sombreros pintados, carteras artesanales, joyería, tembleques, tejidos, cofres, accesorios y piezas decorativas conforman una muestra diversa que refleja la riqueza cultural del país.

Artesanos La Vereda Artesanal forma parte del calendario de actividades previas a Mil Polleras. TReporta

Artesanos con más de una década de experiencia compartieron su trabajo, destacando técnicas tradicionales como la elaboración de sombreros con materia prima natural, la joyería fina a base de escamas de pescado, el trabajo en cuero, tallas y tejidos heredados de generaciones anteriores. Para muchos, esta labor no solo representa una expresión artística, sino también su principal sustento económico.

Impacto económico de la vereda artesanal

De acuerdo con información del Ministerio de Cultura (Mi Cultura), en la edición anterior las ventas de la Vereda Artesanal superaron los 200 mil balboas, consolidando el evento como una de las plataformas más importantes para la comercialización del arte popular panameño. Para este año, las expectativas son aún mayores, impulsadas por la alta afluencia de visitantes que se espera con motivo del Desfile de las Mil Polleras.

Los propios artesanos destacan la relevancia de estos espacios como vitrinas para preservar técnicas tradicionales, fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades económicas en comunidades del interior del país.

Artesanías MiCultura informó que la edición anterior las ventas superaron los 200 mil balboas. TReporta

Antesala del Desfile de las Mil Polleras

La Vereda Artesanal forma parte del calendario de actividades que precede al emblemático desfile, uno de los eventos culturales más importantes de Panamá. Organizada por Mi Cultura, esta iniciativa busca resaltar el valor del trabajo manual, promover el consumo de productos nacionales y acercar al público a las raíces del folklore.

Hasta el sábado 17 de enero, Las Tablas se convierte en un punto de encuentro donde tradición, creatividad y orgullo cultural se fusionan, reafirmando que la artesanía panameña sigue siendo un símbolo vivo de identidad y patrimonio.