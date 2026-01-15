Privados de libertad apoyarán labores de limpieza y recolección de basura en San Miguelito

Un grupo de privados de libertad se sumará a las labores de limpieza y recolección de basura en el distrito de San Miguelito, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Gobierno.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, informó que el apoyo iniciará el lunes 19 de enero, con la incorporación de 50 personas privadas de libertad, de las cuales 30 son mujeres y 20 hombres.

"Vamos a recibir el apoyo del Ministerio de Gobierno. Nos va a facilitar un grupo de damas, que están privadas de libertad, y de caballeros también, para apoyarnos", explicó Moreno este jueves.

Privados de libertad apoyarán limpieza en San Miguelito

Moreno detalló que este personal reforzará las labores de barrido, limpieza y recolección de desechos, en un distrito que enfrenta constantes desafíos en materia de manejo de residuos sólidos.

La medida busca mejorar la imagen urbana, reducir puntos críticos de acumulación de basura y fortalecer el servicio de aseo, especialmente en comunidades de alta densidad poblacional.

Parte del “Plan Libertad”

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que esta iniciativa forma parte del programa de resocialización “Plan Libertad”, mediante el cual se brinda la oportunidad a personas privadas de libertad de contribuir con trabajos comunitarios.

Este programa contempla la conformación de cuadrillas que apoyan a diversos municipios del país en tareas como barrido de calles, limpieza de espacios públicos y recolección de desechos, promoviendo la reinserción social y el sentido de responsabilidad.

Trabajo interinstitucional

Las autoridades destacaron que esta coordinación entre la AAUD y el Ministerio de Gobierno representa un esfuerzo interinstitucional para atender un problema que afecta directamente la salud pública y la calidad de vida de los residentes de San Miguelito.