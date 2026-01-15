Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 13:28

Tribunal Electoral suspende sesiones para analizar votación plurinominal

La Comisión de Reformas Electorales suspende sesiones para evaluar la propuesta del Tribunal Electoral sobre votación en circuitos plurinominales.

Tribunal Electoral suspende sesiones

Tribunal Electoral suspende sesiones

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) acordaron suspender las sesiones durante las próximas semanas, con el objetivo de analizar en profundidad la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) relacionada con el mecanismo de votación en circuitos plurinominales.

La decisión busca otorgar un espacio de reflexión técnica y jurídica a los distintos sectores que integran la comisión, antes de retomar el debate sobre uno de los temas más sensibles del proceso de reformas al sistema electoral panameño.

Propuesta del Tribunal Electoral

La iniciativa del Tribunal Electoral plantea ajustes en la forma en que se ejerce el voto y se asignan las curules en los circuitos plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representatividad y la transparencia del proceso electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011841825300976101?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con fuentes vinculadas a la comisión, el análisis se centrará en los impactos legales, políticos y administrativos que podría generar esta propuesta, así como en su viabilidad dentro del marco constitucional y electoral vigente.

Próximos pasos

Una vez concluido el período de análisis, la Comisión Nacional de Reformas Electorales deberá retomar las sesiones para discutir el contenido de la propuesta y definir si se introducen modificaciones, consensos o recomendaciones que posteriormente serán elevadas a las instancias correspondientes.

Las reformas electorales forman parte de un proceso clave de cara a futuros comicios, por lo que distintos sectores de la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones han reiterado la importancia de un debate amplio, transparente y participativo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional abre postulaciones para el cargo de subcontralor general

Policía Nacional aprehende a presunto miembro de la pandilla en Pueblo Nuevo

CEPANIM 2026: ¿Podrán los herederos cobrar los décimos atrasados de 1972 a 1983 si el beneficiario falleció?

Recomendadas

Más Noticias