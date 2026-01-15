Tribunal Electoral suspende sesiones para analizar votación plurinominal

Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) acordaron suspender las sesiones durante las próximas semanas, con el objetivo de analizar en profundidad la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) relacionada con el mecanismo de votación en circuitos plurinominales.

La decisión busca otorgar un espacio de reflexión técnica y jurídica a los distintos sectores que integran la comisión, antes de retomar el debate sobre uno de los temas más sensibles del proceso de reformas al sistema electoral panameño.

Propuesta del Tribunal Electoral

La iniciativa del Tribunal Electoral plantea ajustes en la forma en que se ejerce el voto y se asignan las curules en los circuitos plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representatividad y la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la comisión, el análisis se centrará en los impactos legales, políticos y administrativos que podría generar esta propuesta, así como en su viabilidad dentro del marco constitucional y electoral vigente.

Próximos pasos

Una vez concluido el período de análisis, la Comisión Nacional de Reformas Electorales deberá retomar las sesiones para discutir el contenido de la propuesta y definir si se introducen modificaciones, consensos o recomendaciones que posteriormente serán elevadas a las instancias correspondientes.

Las reformas electorales forman parte de un proceso clave de cara a futuros comicios, por lo que distintos sectores de la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones han reiterado la importancia de un debate amplio, transparente y participativo.