Pago del CEPADEM: presidente sanciona ley para pagar décimos adeudados de 1972 a 1983

El presidente José Raúl Mulino, junto a los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sancionó la Ley 506, que autoriza el pago de los Certificados de Pago Negociables de la Décima Tercera (CEPADEM) a jubilados y pensionados con décimos pendientes correspondientes al período comprendido entre 1972 y 1983.

De acuerdo con las autoridades, los desembolsos iniciarán en junio de 2026. Para cumplir con este compromiso, se utilizarán los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) .

El ministro Chapman, indicó que los certificados serán entregados mediante citas que se agendarán de forma digital.

“Este pago se realiza en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al órden jurídico y a los derechos adquiridos. No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar”, señaló el ministro.

"Los pagos se realizarán mediante Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora, conocidos como Cepanim, los cuales tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados", @FelipeChapman, ministro de Economía y Finanzas.

Los certificados serán transferibles, estarán exentos de impuestos y no podrán ser embargados. En caso de que el beneficiario haya fallecido o fallezca, los herederos podrán acceder a los fondos mediante un trámite sencillo y debidamente regulado.

La implementación de este mecanismo de pago se asemeja al modelo utilizado con el CEPADEM, mediante el cual se logró saldar de forma ordenada obligaciones acumuladas durante varios años.

#LoÚltimo | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 506 del 15 de enero de 2026, relacionada con el pago de los intereses por los décimos retenidos entre los años 1972 y 1983.



Para honrar este compromiso serán utilizados los Certificados de Pago Negociables…

El Ministerio de Economía y Finanzas será la entidad responsable de coordinar y comunicar todo el proceso. Asimismo, se garantizará información clara y oportuna para todos los beneficiarios. El programa será anunciado oficialmente con la habilitación del registro de beneficiarios, y las entregas iniciarán una vez concluida la validación y verificación de datos, conforme a un calendario de pagos.

Cada vencimiento se realizará de manera escalonada, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad de las finanzas públicas.