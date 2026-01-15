Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 14:49

Pago del CEPADEM: presidente sanciona ley para pagar décimos adeudados de 1972 a 1983

De acuerdo con las autoridades del Órgano Ejecutivo, el pago del CEPADEM iniciará a mediados de 2026.

Presidente sanciona ley para pagar el CEPADEM 2026.

Presidente sanciona ley para pagar el CEPADEM 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino, junto a los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sancionó la Ley 506, que autoriza el pago de los Certificados de Pago Negociables de la Décima Tercera (CEPADEM) a jubilados y pensionados con décimos pendientes correspondientes al período comprendido entre 1972 y 1983.

CEPANIM para jubilados y pensionados: método de pago y beneficiarios

De acuerdo con las autoridades, los desembolsos iniciarán en junio de 2026. Para cumplir con este compromiso, se utilizarán los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

El ministro Chapman, indicó que los certificados serán entregados mediante citas que se agendarán de forma digital.

“Este pago se realiza en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al órden jurídico y a los derechos adquiridos. No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar”, señaló el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011885035331469524&partner=&hide_thread=false

Los certificados serán transferibles, estarán exentos de impuestos y no podrán ser embargados. En caso de que el beneficiario haya fallecido o fallezca, los herederos podrán acceder a los fondos mediante un trámite sencillo y debidamente regulado.

La implementación de este mecanismo de pago se asemeja al modelo utilizado con el CEPADEM, mediante el cual se logró saldar de forma ordenada obligaciones acumuladas durante varios años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011884262895862050&partner=&hide_thread=false

El Ministerio de Economía y Finanzas será la entidad responsable de coordinar y comunicar todo el proceso. Asimismo, se garantizará información clara y oportuna para todos los beneficiarios. El programa será anunciado oficialmente con la habilitación del registro de beneficiarios, y las entregas iniciarán una vez concluida la validación y verificación de datos, conforme a un calendario de pagos.

Cada vencimiento se realizará de manera escalonada, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad de las finanzas públicas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados recibirán pago de intereses del CEPADEM: presidente Mulino anuncia fecha de entrega

Intereses del CEPADEM: jubilados y pensionados aún esperan el pago en 2026

Policía Nacional aprehende a presunto miembro de la pandilla en Pueblo Nuevo

Recomendadas

Más Noticias