Reelección de rectores seguirá vigente: Asamblea Nacional rechaza ley que la prohibía

El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó en segundo debate el Proyecto de Ley 83, iniciativa que buscaba establecer el principio de la no reelección inmediata para el cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá.

Durante la discusión legislativa, se presentaron modificaciones a nueve artículos del proyecto; sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas, lo que impidió que la iniciativa avanzara a la siguiente etapa del proceso legislativo.

Alcance del proyecto presentado en la Asamblea Nacional

El Proyecto de Ley 83 pretendía introducir cambios al marco normativo que regula la gobernanza universitaria, con el objetivo de limitar la continuidad inmediata en el cargo de rector, bajo el argumento de fortalecer la alternancia, la transparencia y la democracia interna en las casas de estudio superiores del sector oficial.

El Pleno de la @asambleapa rechazó en segundo debate el Proyecto de Ley 83, que buscaba establecer el principio de la no reelección inmediata para el cargo de rector, en las universidades oficiales de Panamá.

Se habían propuesto modificaciones a 9 artículos y todas fueron… pic.twitter.com/HRn83wpTyZ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026



Se habían propuesto modificaciones a 9 artículos y todas fueron… pic.twitter.com/HRn83wpTyZ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

No obstante, la propuesta generó posiciones divididas entre los diputados, así como entre sectores académicos y universitarios, algunos de los cuales consideraron que la medida podía afectar la autonomía universitaria.

Debate y votación

El rechazo en segundo debate significa que el proyecto queda archivado, salvo que sea presentado nuevamente en una futura legislatura mediante una nueva iniciativa.

El resultado del debate marca un precedente dentro de la discusión sobre reformas al sistema universitario público, en un contexto donde la reelección de autoridades académicas continúa siendo un tema de interés nacional.