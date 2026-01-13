Asamblea Nacional abre postulaciones para el cargo de Subcontralor General de la República

La Asamblea Nacional declaró abierto el período de postulaciones para la elección del Subcontralor General de la República, conforme a lo establecido en la Resolución No. 28 del 12 de enero de 2026, aprobada por el Pleno legislativo.

De acuerdo con el anuncio oficial, los ciudadanos interesados en aspirar a este cargo deberán presentar su postulación dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al miércoles 14 de enero de 2026, cumpliendo con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 279 de la Constitución Política de la República de Panamá.

¿Dónde y cuándo presentar la documentación?

Los aspirantes deberán apersonarse personalmente a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Plaza Cinco de Mayo, ciudad de Panamá.

El período de recepción de documentos será:

Del jueves 15 al martes 20 de enero de 2026

Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Asamblea Nacional: documentos requeridos para la postulación

Para formalizar la postulación, los interesados deberán presentar las siguientes constancias documentales:

Currículum vitae

Certificado de nacimiento original

Certificado de información de antecedentes penales

Copia autenticada del título universitario

La Asamblea Nacional recordó que la entrega completa y correcta de la documentación es indispensable para que la postulación sea considerada dentro del proceso de selección.

La elección del Subcontralor General de la República reviste especial importancia, al tratarse de un cargo clave dentro del sistema de fiscalización, control y transparencia del uso de los fondos públicos del Estado panameño.