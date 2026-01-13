INADEH 2026: pasos para preinscribirse en cursos y permiso del Mitradel para jóvenes de 16 y 17 años

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( Inadeh ) informó a los jóvenes de 16 y 17 años que, para preinscribirse en los cursos que ofrece la institución, deben cumplir previamente con un proceso de autorización especial, el cual busca garantizar su orientación vocacional y protección laboral.

Este trámite debe realizarse acompañado del padre, madre, tutor o responsable legal, mediante la solicitud de un permiso ante la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en el tercer piso de Plaza Edison, en la ciudad de Panamá.

Cómo preinscribirse en cursos del INADEH para jóvenes de 16 y 17 años

Durante el proceso, trabajadores sociales del Mitradel realizan un perfil de elección profesional del joven, así como una evaluación socioeconómica del tutor, con el objetivo de asegurar que la formación seleccionada sea adecuada a su edad, entorno y condiciones familiares. Este procedimiento se ejecuta en un solo día, según informó la entidad.

Una vez obtenido el permiso, el interesado deberá ingresar al sitio web www.inadeh.edu.pa, hacer clic en el banner de preinscripción, registrarse en la plataforma y seleccionar el curso y el horario de su preferencia.

Como parte del proceso digital, el aspirante deberá adjuntar el permiso emitido por el Mitradel, junto con la cédula juvenil, para completar la preinscripción de manera satisfactoria.

El Inadeh reiteró que este requisito es obligatorio para los menores de edad y forma parte de las medidas institucionales orientadas a promover una formación segura, responsable y acorde con la legislación laboral vigente.