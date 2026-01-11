Cursos del INADEH 2026: requisitos para inscribirse y obtener certificado

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció la apertura de su primer período de cursos de 2026, correspondiente al mes de enero, como parte de su oferta de capacitación gratuita dirigida a jóvenes y adultos en todo el país.

Los cursos del INADEH están orientados a fortalecer las competencias técnicas y laborales de la población, permitiendo a los participantes mejorar su perfil profesional y acceder a certificaciones oficiales con validez nacional.

¿Quiénes pueden inscribirse en los cursos del INADEH?

inadeh-cursos.jpeg Portal web del INADEH

De acuerdo con la entidad, los requisitos generales para participar en los cursos son los siguientes:

Tener 18 años cumplidos .

. Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N vigente .

o con . Jóvenes de 16 y 17 años pueden inscribirse únicamente si presentan un permiso oficial expedido por la

Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.

Estos requisitos aplican tanto para cursos presenciales como para modalidades semipresenciales, según la oferta disponible.

Certificación al finalizar el curso

El INADEH explicó que los participantes que cumplan con la asistencia, aprueben las evaluaciones y finalicen satisfactoriamente el programa recibirán un certificado oficial, el cual puede ser utilizado para:

Postulación a empleos

Mejora del currículum vitae

Procesos de ascenso laboral

Emprendimientos personales

La institución recomienda a los interesados mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se publican los detalles de cada curso, sedes, horarios y cupos disponibles.