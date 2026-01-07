Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 14:14

Cursos del INADEH en enero 2026: lista y requisitos de inscripción

El INADEH indicó que, entre los requisitos para preinscribirse, los participantes deben ser de nacionalidad panameña o extranjeros con cédula E o N.

Estudiantes graduandos del INADEH. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer los cursos disponibles para su primer período de clases de 2026, correspondiente al mes de enero.

Cursos del INADEH para el mes de enero de 2026

  • Agricultura orgánica sostenible - Changuinola
  • Corte de cabello - Changuinola
  • Albañilería básica - Changuinola
  • Cultivo Hidropónico - Chiriquí Grande
  • Confección de puntadas típicas - Chiriquí Grande
  • Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel medio - David
  • Inicio y desarrollo del emprendimiento - David
  • Decoración de eventos - Las Lajas (Chiriquí)
  • Elaboración de panes y postres - Las Lajas (Chiriquí)
  • Maquillaje facial - Penonomé
  • Estimado de materiales de construcción - Colón
  • Supervisión de obra y control de calidad - Colón
  • Mantenimiento de motores fuera de borda - Arimae
  • Diseño de estructuras de gypsum - Chitré
  • Confección de puntadas típicas - Guararé

Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de preinscripción del INADEH

Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
  • Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.
