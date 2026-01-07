Cursos del INADEH en enero 2026: lista y requisitos de inscripción

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer los cursos disponibles para su primer período de clases de 2026, correspondiente al mes de enero.
Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH
- Tener 18 años cumplidos.
- Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
- Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.