MiAmbiente detecta en Darién león marino con pérdida de una aleta trasera

MiAmbiente indicó que de acuerdo con una evaluación preliminar, la lesión del león marino habría sido causada por la interacción con un depredador natural.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que en la provincia de Darién se detectó la presencia de un león marino que presenta la pérdida de una de sus aletas traseras.

De acuerdo con una evaluación preliminar, la lesión habría sido causada por la interacción con un depredador natural. La entidad indicó que mantiene el seguimiento del caso.

